AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Mit Blick auf die im Vergleich zu den vergangenen Jahren angehobenen Wachstumsziele gehe er davon aus, dass der Versicherer in den kommenden Jahren das obere Ende der Ergebnis-Zielspannen (EPS) erreiche werde, schrieb Michael Huttner am Dienstag. Die Aktie sei zudem deutlich günstiger als die Papiere der Konkurrenten Allianz und Generali./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44.00 €
|
Abst. Kursziel*:
75.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
43.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
76.08%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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