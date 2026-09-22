MTU Aero Engines 340.04 CHF 1.62% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Triebwerkherstellers Ende November dürfte die Schätzungen für 2030 steigen lassen, schrieb Adrien Rabier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie bleibt sein bevorzugter Branchentitel, eine "Best Idea", für das zweite Halbjahr 2026./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.