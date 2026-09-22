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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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23.09.2026 08:22:37

MTU Aero Engines Outperform

MTU Aero Engines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Triebwerkherstellers Ende November dürfte die Schätzungen für 2030 steigen lassen, schrieb Adrien Rabier in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die Aktie bleibt sein bevorzugter Branchentitel, eine "Best Idea", für das zweite Halbjahr 2026./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
450.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
361.10 € 		Abst. Kursziel*:
24.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
362.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.17%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
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