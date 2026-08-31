VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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31.08.2026 18:00:38
VINCI-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
So schätzten Experten die VINCI-Aktie im letzten Monat ein.
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der VINCI-Aktie abgegeben.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der VINCI-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 145,50 EUR für die VINCI-Aktie, was einem Anstieg von 31,15 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 114,35 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|UBS AG
|148,00 EUR
|29,43
|03.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|143,00 EUR
|25,05
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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