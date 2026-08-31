VINCI-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Analyse der VINCI-Aktie abgegeben.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der VINCI-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 145,50 EUR für die VINCI-Aktie, was einem Anstieg von 31,15 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 114,35 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 07.08.2026 UBS AG 148,00 EUR 29,43 03.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 143,00 EUR 25,05 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch