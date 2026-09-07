VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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VINCI Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vinci mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. In seinem ausführlichen halbjährlichen Ausblick für die Baubranche vom Montag prognostiziert Harry Goad dem europäischen Markt nach Jahres des Rückgangs für 2026 und 2027 ein Volumenwachstum von ein beziehungsweise zwei Prozent. Entscheidend werde im kommenden Jahr der Wohnungsbaumarkt. Goads Top-Werte für Kontinentaleuropa sind CRH, Kingspan, Saint-Gobain und Vinci./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
113.85 €
|
Abst. Kursziel*:
27.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
113.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.47%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
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