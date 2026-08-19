Vinci Aktie 1858040 / US9273201015
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19.08.2026 09:39:00
Vinci-Angebot für All for One erhält Rückendeckung - Aktie im Fokus
Der Aufsichtsrat und der Vorstand der All For One-Group unterstützen die Übernahme des IT-Dienstleisters durch Vinci Energies.
All for One hatte am 16. Juli bekanntgegeben, dass sich das Unternehmen mit Vinci Energies auf eine Übernahme geeinigt hat. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 94,5 Prozent gegenüber dem Börsenschlusskurs vom 15. Juli und von 105,4 Prozent gegenüber dem volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs im Xetra-Handel der letzten drei Monate.
Das Angebot läuft seit 12. August, die Annahmefrist endet am 15. September um Mitternacht.
Die Aktie von All for One pendelt bei 68,20 Euro um ihren Vortagesstand,Vinci-Titel gewinnen daneben in Paris zeitweise 0,54 Prozent auf 120,05 Euro.
DOW JONES
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