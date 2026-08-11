TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von 110 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten sich in allen Sparten des Marineschiffbauers verbessert, schrieb Sriram Krishnan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dieser Grundlage habe das Unternehmen die Zielvorgaben für den Umsatz und die operative Marge (Ebit) in diesem Geschäftsjahr deutlich erhöht./bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
112.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99.20 €
|
Abst. Kursziel*:
12.90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
100.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.33%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
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