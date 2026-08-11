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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

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13.08.2026 09:35:34

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für TKMS nach Zahlen zu den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres von 110 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten sich in allen Sparten des Marineschiffbauers verbessert, schrieb Sriram Krishnan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf dieser Grundlage habe das Unternehmen die Zielvorgaben für den Umsatz und die operative Marge (Ebit) in diesem Geschäftsjahr deutlich erhöht./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
112.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.20 € 		Abst. Kursziel*:
12.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
100.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.33%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
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09:35 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
07:22 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
12.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
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