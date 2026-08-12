K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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K+S Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen des Düngerproduzenten zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Diese seien besser gewesen als erwartet, schrieb Tristan Lamotte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Mittelwert des erhöhten Zielkorridors für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr decke sich mit der Konsensschätzung./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: K+S AG Sell
|
Unternehmen:
K+S AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
14.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-26.16%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
14.37 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-26.93%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|03.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|22.05.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|13.35
|-2.41%
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