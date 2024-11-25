TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Douglas Harned zweifelte am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
57.80 €
Abst. Kursziel*:
28.03%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
58.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.59%
Analyst Name::
Douglas S Harned
KGV*:
-
