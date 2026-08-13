Kühne + Nagel International Aktie 2523886 / CH0025238863
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Ausbau von Kapazitäten
|
13.08.2026 16:02:00
Aktie legt zu: Kühne+Nagel baut neues Container-Frachtzentrum in Kambodscha
Der Logistiker Kühne+Nagel baut seine Kapazitäten in der Region Asien-Pazifik aus.
Das Zentrum soll im Juni 2027 fertiggestellt werden. Dann werde es über eine Lagerfläche von über 20'000 Quadratmetern verfügen und liege strategisch günstig in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.
Die Kühne+Nagel-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 2,90 Prozent auf 209,50 Franken.
dm/uh
Schindellegi (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SIX-Handel: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI klettert am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Kühne + Nagel International am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.