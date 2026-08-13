Aktie legt zu: Kühne+Nagel baut neues Container-Frachtzentrum in Kambodscha

Dafür investiert das Unternehmen in ein neues Container-Frachtzentrum in Phnom Penh in Kambodscha, womit die bisherigen Kapazitäten mehr als verdreifacht werden.

Das Zentrum soll im Juni 2027 fertiggestellt werden. Dann werde es über eine Lagerfläche von über 20'000 Quadratmetern verfügen und liege strategisch günstig in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die Kühne+Nagel-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 2,90 Prozent auf 209,50 Franken.

dm/uh

Schindellegi (awp)