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Kursentwicklung 12.08.2026 12:26:24

MDAX aktuell: So performt der MDAX aktuell

MDAX aktuell: So performt der MDAX aktuell

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

JENOPTIK
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Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.81 Prozent stärker bei 32’485.36 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 356.430 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0.101 Prozent stärker bei 32’257.33 Punkten, nach 32’224.89 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32’245.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32’515.18 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0.003 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der MDAX mit 31’919.45 Punkten gehandelt. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 31’010.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31’001.37 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.86 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 14.98 Prozent auf 99.80 EUR), Nordex (+ 5.96 Prozent auf 40.86 EUR), Siltronic (+ 4.81 Prozent auf 82.80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.42 Prozent auf 82.65 EUR) und JENOPTIK (+ 3.62 Prozent auf 40.66 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Bilfinger SE (-6.22 Prozent auf 75.35 EUR), LANXESS (-2.70 Prozent auf 15.86 EUR), Porsche Automobil (-1.47 Prozent auf 28.22 EUR), Bechtle (-1.28 Prozent auf 35.54 EUR) und Nemetschek SE (-1.17 Prozent auf 58.95 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 2’401’035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39.997 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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