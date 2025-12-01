Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'895 0.0%  SPI 17'720 0.1%  Dow 47'474 0.4%  DAX 23'781 0.3%  Euro 0.9338 0.0%  EStoxx50 5'717 0.5%  Gold 4'203 -0.1%  Bitcoin 74'792 2.0%  Dollar 0.8009 -0.3%  Öl 63.3 1.4% 
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

60.32
CHF
1.12
CHF
1.90 %
09:47:29
BRXC
03.12.2025 10:32:12

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
60.32 CHF 1.90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS vor den am 8. Dezember erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Marineschiffbauers im Oktober rechne er nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend. Er prognostiziert ein Umsatzwachstum von 14 Prozent im laufenden Geschäftsjahr, was eine leichte Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen bedeuten würde./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
64.35 € 		Abst. Kursziel*:
15.00%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
64.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.93%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

