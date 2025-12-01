TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat TKMS vor den am 8. Dezember erwarteten Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Nach dem Kapitalmarkttag des Marineschiffbauers im Oktober rechne er nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Adrien Rabier am Dienstagabend. Er prognostiziert ein Umsatzwachstum von 14 Prozent im laufenden Geschäftsjahr, was eine leichte Beschleunigung im Vergleich zu den Vorquartalen bedeuten würde./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
64.35 €
Abst. Kursziel*:
15.00%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
64.95 €
Abst. Kursziel aktuell:
13.93%
Analyst Name::
Adrien Rabier
KGV*:
-
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
24.11.25
|TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen (finanzen.ch)
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy (EQS Group)
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, Kauf (EQS Group)
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Kauf (EQS Group)
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy (EQS Group)
23.10.25
|EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäss § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)