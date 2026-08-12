MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start Gewinne

Um 09:11 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0.19 Prozent auf 32’287.59 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356.430 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.101 Prozent auf 32’257.33 Punkte an der Kurstafel, nach 32’224.89 Punkten am Vortag.

Bei 32’354.77 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32’254.32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 0.612 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’919.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der MDAX noch bei 31’010.38 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wurde der MDAX mit 31’001.37 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4.22 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 9.10 Prozent auf 94.70 EUR), JENOPTIK (+ 5.15 Prozent auf 41.26 EUR), Nordex (+ 4.82 Prozent auf 40.42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.11 Prozent auf 82.40 EUR) und Siltronic (+ 3.16 Prozent auf 81.50 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-7.84 Prozent auf 74.05 EUR), Bechtle (-3.06 Prozent auf 34.90 EUR), TUI (-2.28 Prozent auf 7.20 EUR), Nemetschek SE (-1.93 Prozent auf 58.50 EUR) und Porsche vz (-1.49 Prozent auf 44.20 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 600’309 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 39.997 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch