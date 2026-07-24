TKMS thyssenkrupp Marine Systems 74.66 CHF -0.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Projektabwicklung in den verschiedenen Geschäftsbereichen dürfte stetig vorangeschritten sein ? ungeachtet der quartalsweisen Schwankungen bei der Umsatzrealisierung im Schiffbaugeschäft, schrieb Sriram Krishnan in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.