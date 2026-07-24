TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Projektabwicklung in den verschiedenen Geschäftsbereichen dürfte stetig vorangeschritten sein ? ungeachtet der quartalsweisen Schwankungen bei der Umsatzrealisierung im Schiffbaugeschäft, schrieb Sriram Krishnan in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.10 €
|
Abst. Kursziel*:
37.33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.82%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
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