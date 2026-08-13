Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’732 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9410 0.3%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’375 0.5%  Bitcoin 51’142 -0.8%  Dollar 0.8134 -0.1%  Öl 88.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
NVIDIA-Aktie: Partnerschaft mit Goldman Sachs um KI-Kredite handelbar zu machen
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
Plus500 Depot

Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kräftige Erholung 13.08.2026 21:10:00

Microsoft-Aktie: Bernstein sieht nach 30-Prozent-Rally noch längst nicht das Ende der Fahnenstange

Microsoft-Aktie: Bernstein sieht nach 30-Prozent-Rally noch längst nicht das Ende der Fahnenstange

Seit den Quartalszahlen Ende Juli 2026 hat die Microsoft-Aktie kräftig zugelegt, Bernstein-Analyst Mark Moerdler traut ihr noch deutlich mehr zu.

Microsoft
404.03 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen
  • Analyst widerspricht der These vom zu aggressiven KI-Ausbau
  • Bewertung liegt trotz der Rally noch unter dem Niveau von vor einem Jahr
  • Milliardeninvestitionen und flexible Verträge sorgen weiter für Diskussionsstoff

Die Microsoft-Aktie hat sich seit den Quartalszahlen zum vierten Fiskalquartal Ende Juli 2026 kräftig erholt und liegt damit auf Sicht seit Jahresbeginn wieder im Plus. Bernstein-Analyst Mark Moerdler sieht darin laut MarketWatch erst den Anfang einer grösseren Bewegung und hält die Sorge vor einer KI-Überinvestition des Softwarekonzerns für ein Missverständnis.

Bernstein sieht Bewertungslücke bei Microsoft

Der Softwarekonzern Microsoft hat mit den Zahlen zum vierten Fiskalquartal eine Erholung der Aktie ausgelöst, die sich bis in den August 2026 fortsetzte. Moerdler erhöhte sein Kursziel laut Berichten vom Wochenbeginn von 647 auf 660 US-Dollar und bestätigte die Einstufung "Outperform". Damit verbindet er nach eigener Einschätzung ein Aufwärtspotenzial von rund 30 Prozent gegenüber dem damaligen Kursniveau. Trotz der bereits erfolgten Rally handle die Aktie laut Moerdler weiterhin mit einem Abschlag zu ihrer historischen Bewertung. So werde Microsoft mit dem 25-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt (Stand 10. August 2026), vor einem Jahr habe das Multiple noch bei 33 gelegen. Das neue Kursziel impliziere ein Multiple von rund 27, was aus Sicht des Analysten noch Spielraum nach oben lasse.

Investitionen und Leasingverpflichtungen im Blick

Ein zentraler Streitpunkt an den Märkten ist, ob Microsoft seine Rechenzentrumskapazitäten zu aggressiv ausbaut. Moerdler widerspricht dieser Lesart und verweist auf die Struktur der Verträge. Im vierten Fiskalquartal, das am 30. Juni 2026 endete, beliefen sich die Investitionsausgaben inklusive Finance-Leasing auf 41 Milliarden US-Dollar, weniger als von Analysten erwartet. Zum Start des Geschäftsjahres 2027 verlängerte Microsoft zudem die geschätzte Nutzungsdauer seiner Rechenzentren und Bürogebäude von 15 auf 25 Jahre, was langfristig die Kosten senkt. Die künftigen Leasingverpflichtungen stiegen im Geschäftsjahr 2026 zwar um 255 Prozent auf 329,1 Milliarden US-Dollar, verteilen sich laut Bernstein-Berechnung aber über den Zeitraum 2027 bis 2033 und ergeben daraus nur ein Wachstum der langfristigen Leasingkosten im mittleren Zehnprozentbereich. Viele Verträge enthielten ausserdem Kündigungsklauseln, falls geplante Bauprojekte nicht umgesetzt würden.

Flexibilität bei Chip-Bestellungen als Absicherung

Auch bei der Hardware-Beschaffung habe sich Microsoft laut Moerdler Flexibilität verschafft. Für das Geschäftsjahr 2027 bestehen Abnahmeverpflichtungen von insgesamt 169 Milliarden US-Dollar für Chips, Stromverträge, Kühlsysteme und weitere KI-Infrastruktur, für das Geschäftsjahr 2028 und die Folgejahre liegen die entsprechenden Verpflichtungen dagegen nur noch bei 25 Milliarden US-Dollar. Sollte sich die Sorge vor einer KI-Blase bewahrheiten, bliebe Microsoft dem Analysten zufolge zwar auf seinen Rechenzentren sitzen, nicht aber auf der deutlich teureren KI-spezifischen Hardware. Die Rechenzentren seien zudem sowohl für KI- als auch für klassische Cloud-Workloads nutzbar. Bernstein schätzt, dass künstliche Intelligenz im Geschäftsjahr 2026 rund 17 Prozent des Commercial-Cloud-Umsatzes ausmachte, während das klassische Cloud-Geschäft weiterhin ein bedeutender Wachstumstreiber bleibe.

An der NASDAQ notiert die Microsoft-Aktie zeitweise mit einem Plus von 0,91 Prozent bei 496,93 US-Dollar.

Ob sich die von Bernstein skizzierte Bewertungslücke tatsächlich schliesst, dürfte sich mit dem nächsten Quartalsbericht zeigen, der nach vorläufigem Kalender für den 27. Oktober vorgesehen, aber noch nicht offiziell bestätigt ist. Bis dahin bleibt die Debatte um Microsofts KI-Investitionstempo und die Abhängigkeit von OpenAI ein zentraler Beobachtungspunkt für Anleger.

Thomas Zoller, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2913 18.12.2026 155495002
Long 12.2601 17.06.2027 159436513
Long 101.1457 18.09.2026 159691843
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.977 11.78 159380619
Long 11.399 6.09 158841482
Long 20.752 1.93 159691919
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7997 10.79 159437128
Short 11.3967 5.02 157052414
Short 18.3939 1.79 159691881
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.34 117915918
Long 10 -26.26 137285313
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Fraport-Aktie gewinnt: Passagier-Wachstum am Flughafen Frankfurt setzt sich im Juli fort
Schlatter zurück in den schwarzen Zahlen - Aktie dennoch in Rot
Ströer-Aktie springt an: Deutliches Umsatzplus im zweiten Quartal

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,James M Phelps, Jr / Shutterstock.com,James Marvin Phelps / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Microsoft Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten