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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

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08.07.2026 08:23:54

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Nach einer Phase breiter Kursgewinne entkoppelten sich die europäischen Rüstungswerte zunehmend voneinander, schrieb Adrien Rabier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf das zweite Quartal bevorzuge er Aktien von Unternehmen mit Verbesserungspotenzial aus eigener Kraft wie Leonardo und Thales sowie einem überdurchschnittlichen Wachstum wie Rheinmetall./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 16:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
92.70 € 		Abst. Kursziel*:
-18.02%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
87.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.14%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
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