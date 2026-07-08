TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Nach einer Phase breiter Kursgewinne entkoppelten sich die europäischen Rüstungswerte zunehmend voneinander, schrieb Adrien Rabier in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf das zweite Quartal bevorzuge er Aktien von Unternehmen mit Verbesserungspotenzial aus eigener Kraft wie Leonardo und Thales sowie einem überdurchschnittlichen Wachstum wie Rheinmetall./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
92.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-18.02%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
87.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.14%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.ch)
|
07.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
02.07.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|08:23
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|08:23
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|Bernstein Research
|08:23
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|14.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|83.06
|0.55%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:34
|
DZ BANK
DHL Group Kaufen
|09:20
|
Deutsche Bank AG
TRATON Buy
|08:51
|
Bernstein Research
Apple Outperform
|08:33
|
Bernstein Research
Netflix Outperform
|08:23
|
Bernstein Research
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|08:18
|
Bernstein Research
Rheinmetall Outperform
|08:14
|
Warburg Research
Basler Buy