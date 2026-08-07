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07.08.2026 17:58:20
Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind
Beim MDAX standen die Signale am Freitagabend auf Stabilisierung.
Letztendlich schloss der MDAX am Freitag nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 32’461.79 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357.207 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.163 Prozent auf 32’484.10 Punkte an der Kurstafel, nach 32’431.12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32’435.51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32’660.81 Punkten verzeichnete.
MDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0.731 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’627.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’561.23 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 31’331.47 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.78 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 6.97 Prozent auf 60.60 EUR), IONOS (+ 6.36 Prozent auf 32.12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.18 Prozent auf 83.20 EUR), DEUTZ (+ 2.89 Prozent auf 10.31 EUR) und TAG Immobilien (+ 2.74 Prozent auf 13.86 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil LANXESS (-4.37 Prozent auf 16.43 EUR), Aurubis (-4.14 Prozent auf 173.70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.86 Prozent auf 88.20 EUR), RENK (-2.57 Prozent auf 49.99 EUR) und Lufthansa (-2.52 Prozent auf 8.34 EUR).
Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’279’700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38.859 Mrd. Euro im MDAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8.38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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