Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX

Um 15:40 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.34 Prozent höher bei 32’540.07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 357.207 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.163 Prozent fester bei 32’484.10 Punkten in den Freitagshandel, nach 32’431.12 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32’435.51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32’660.81 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0.974 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, stand der MDAX bei 32’627.04 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 31’561.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der MDAX mit 31’331.47 Punkten berechnet.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.04 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.32 Prozent auf 84.10 EUR), IONOS (+ 6.29 Prozent auf 32.10 EUR), Nemetschek SE (+ 5.74 Prozent auf 59.90 EUR), DEUTZ (+ 4.99 Prozent auf 10.52 EUR) und AUTO1 (+ 3.96 Prozent auf 22.06 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil LANXESS (-5.30 Prozent auf 16.27 EUR), Aurubis (-3.15 Prozent auf 175.50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.09 Prozent auf 88.90 EUR), Salzgitter (-1.68 Prozent auf 52.70 EUR) und WACKER CHEMIE (-1.67 Prozent auf 94.25 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’496’198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38.859 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.38 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch