Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’602 -0.3%  SPI 17’324 -0.3%  Dow 46’706.5800 1.1%  DAX 24’306 0.2%  Euro 0.9 0.1%  EStoxx50 5’693 0.2%  Gold 4’263 -2.1%  Bitcoin 86’139 -1.7%  Dollar 0.7943 0.3%  Öl 61.5 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ripple-Kurs im Abwärtstrend: Handelsstreit unter Trump belastet - Chance auf Trendwende?
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GE Aerospace-Aktie mit Gewinnen: Triebwerksbauer hebt Jahresziele erneut an
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Warum Analysten wieder zuversichtlicher sind
3M-Aktie mit Plus: 3M schraubt Gewinnziel weiter hoch - Sanierungsplan trotzt Zoll-Unsicherheiten
Suche...
200.- Saxo-Deal

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

1.00
CHF
-91.00
CHF
-98.91 %
08:05:54
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.10.2025 11:52:09

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
1.00 CHF -98.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Aktien von TKMS nach der Abspaltung aus dem Thyssenkrupp-Konzern bei einem Kursziel von 74 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Die Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag mit Blick auf den erfolgreichen Börsenstart. Am Montag wurden für die Papiere der Marinewerft auf Xetra bis zu 107 Euro gezahlt. TKMS befindet sich laut Rabier in einer perfekten Schnittmenge der Anlagethemen Rüstung, Deutschland und lange Geschäftszyklen. Der Turnaround sei in einem günstigen Umfeld klar erkennbar. Allerdings werde der eigentliche Underperformer TKMS an der Börse bereits wie ein Siegertyp gehandelt./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 05:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
86.05 € 		Abst. Kursziel*:
-14.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
86.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.00%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten