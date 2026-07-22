Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’357 0.4%  SPI 20’145 0.3%  Dow 52’225 0.7%  DAX 25’061 0.2%  Euro 0.9266 0.0%  EStoxx50 6’294 0.1%  Gold 4’126 1.2%  Bitcoin 53’485 -1.1%  Dollar 0.8119 -0.1%  Öl 94.6 4.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK: Kaufen für BASF-Aktie
Infineon-Analyse: DZ BANK stuft Aktie mit Kaufen ein
Roche-Aktie: Wie stark verzerren Wechselkurse das Bild?
AT&T-Aktie mit Aufschlägen: US-Telekomkonzern gewinnt mehr neue Mobilfunkkunden als erwartet
SAP-Aktie vor der Bilanz: Diese Zahlen erwarten Experten für Q2
Suche...

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

76.15
CHF
1.19
CHF
1.58 %
14:16:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.07.2026 12:53:18

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
76.15 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Adrien Rabier erachtet das 2026er-Umsatzziel des Rüstungskonzerns angesichts der Entwicklung im ersten Halbjahr als übermäßig konservativ, wie er am Mittwoch mit Blick auf die am 12. August anstehenden Quartalszahlen schrieb. Auch bei der Gewinnmarge (Ebit-Marge) rechnet der Experte eher mit 7 Prozent statt mit wie vom Unternehmen angepeilt mehr als 6 Prozent für 2026./rob/ajx/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:10 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 10:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
81.90 € 		Abst. Kursziel*:
-7.20%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
82.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.77%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten