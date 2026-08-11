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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

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13.08.2026 07:22:34

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
93.84 CHF 5.33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für TKMS von 76 auf 125 Euro angehoben und die Aktien von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die Schätzungen für den Marineschiffbauer dürften kräftig steigen, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. In steigenden Markterwartungen dürfte sich die jüngste Auftragswelle widerspiegeln sowie höhere mittelfristige Zielvorgaben voraussichtlich im kommenden Quartal. Die Profitabilität nehme zu. Rabier schraubte seine Schätzung für den operativen Gewinn (Ebit) im Jahr 2030 um 86 Prozent nach oben./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
95.10 € 		Abst. Kursziel*:
31.44%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
100.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.75%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12.08.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform Bernstein Research
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