TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Der Marineschiffbauer habe die Markterwartungen beim Umsatz erreicht und mit dem operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) übertroffen, seine Prognose für den operativen Gewinn aber etwas verfehlt, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Augen richteten sich nun auf Februar; dann könnten ambitioniertere Ziele ausgegeben werden. Insgesamt sollte TKMS von staatlichen Rüstungsaufträgen profitieren, doch müsse sich die damit mögliche Trendwende erst noch in den Geschäftszahlen zeigen./rob/mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
67.95 €
|
Abst. Kursziel*:
8.90%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
67.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.14%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
24.11.25
|TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, Kauf (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, Kauf (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Oliver Burkhard, buy (EQS Group)
|
23.10.25
|EQS-CMS: TKMS AG & Co. KGaA: Veröffentlichung des Herkunftsstaates gemäss § 5 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Aktien in diesem Artikel
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|64.44
|2.20%
