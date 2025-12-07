Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

64.44
CHF
1.38
CHF
2.20 %
09:02:37
BRXC
08.12.2025 08:26:43

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
64.44 CHF 2.20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Der Marineschiffbauer habe die Markterwartungen beim Umsatz erreicht und mit dem operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) übertroffen, seine Prognose für den operativen Gewinn aber etwas verfehlt, schrieb Adrien Rabier am Montag. Die Augen richteten sich nun auf Februar; dann könnten ambitioniertere Ziele ausgegeben werden. Insgesamt sollte TKMS von staatlichen Rüstungsaufträgen profitieren, doch müsse sich die damit mögliche Trendwende erst noch in den Geschäftszahlen zeigen./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
67.95 € 		Abst. Kursziel*:
8.90%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
67.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.14%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
03.12.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
26.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform Bernstein Research
22.10.25 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
