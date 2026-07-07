Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’332 0.2%  SPI 20’219 0.3%  Dow 53’056 0.3%  DAX 25’784 -0.1%  Euro 0.9217 0.1%  EStoxx50 6’390 -0.1%  Gold 4’127 -0.9%  Bitcoin 50’839 -1.4%  Dollar 0.8067 0.2%  Öl 73.0 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie: Barclays Capital verschlechtert Bewertung auf Underweight
Hold-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
TKMS-Aktie klettert: Kanada bestellt ein Dutzend U-Boote
Infineon-Aktie leichter: Erfolg im Patentstreit - Innoscience-GaN-Ware darf nicht mehr in die USA
Suche...

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

86.58
CHF
1.49
CHF
1.75 %
09:30:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.07.2026 08:59:51

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
86.58 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS anlässlich des U-Boot-Großauftrags aus Kanada mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Damit habe die Marinewerft alle ausstehenden großen Ausschreibungen im Milliardenbereich erfolgreich für sich entscheiden, was ihre Stärke unterstreiche, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dank dieser Erfolgsgeschichte könne der Auftragsbestand die Marke von 40 (derzeit 20) Milliarden Euro überschreiten und biete damit gute Berechenbarkeit der kommenden Jahre./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:56 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
93.90 € 		Abst. Kursziel*:
17.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.77%
Analyst Name::
Sriram Krishnan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse