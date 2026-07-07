TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für TKMS anlässlich des U-Boot-Großauftrags aus Kanada mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Damit habe die Marinewerft alle ausstehenden großen Ausschreibungen im Milliardenbereich erfolgreich für sich entscheiden, was ihre Stärke unterstreiche, schrieb Sriram Krishnan in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dank dieser Erfolgsgeschichte könne der Auftragsbestand die Marke von 40 (derzeit 20) Milliarden Euro überschreiten und biete damit gute Berechenbarkeit der kommenden Jahre./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
93.90 €
|
Abst. Kursziel*:
17.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
93.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.77%
|
Analyst Name::
Sriram Krishnan
|
KGV*:
-
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