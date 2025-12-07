TKMS thyssenkrupp Marine Systems 69.33 CHF 7.85% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei den Aktien des Marineschiffbauers habe sich verbessert, schrieb Douglas Harned am Montagabend./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC



