TKMS thyssenkrupp Marine Systems
69.33CHF
5.05CHF
7.85 %
11:31:38
BRXC
09.12.2025 09:42:34
TKMS thyssenkrupp Marine Systems Underperform
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
69.33 CHF 7.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Underperform" belassen. Das Verhältnis von Chancen zu Risiken bei den Aktien des Marineschiffbauers habe sich verbessert, schrieb Douglas Harned am Montagabend./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
73.70 €
Abst. Kursziel*:
0.41%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
74.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0.13%
Analyst Name::
Douglas S. Harned
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems
24.11.25
|TKMS-Aktie unter Druck: Anleger reagieren auf neue Analystenbewertungen (finanzen.ch)
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, buy (EQS Group)
17.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Paul Hans-Dieter Walter Glaser, Kauf (EQS Group)
03.11.25
|EQS-DD: TKMS AG & Co. KGaA: Dr. Dirk Steinbrink, buy (EQS Group)
03.11.25