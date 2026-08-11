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TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie 149102199 / DE000TKMS001

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12.08.2026 08:40:43

TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform

TKMS thyssenkrupp Marine Systems
92.50 CHF 14.65%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für TKMS nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Trotz einer Schwäche im maritimen Elektroniksegment seien diese stark ausgefallen, schrieb Adrien Rabier in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege der Umsatz des Marineschiffbauers um rund ein Sechstel über der Konsensschätzung. Profitiert habe das Unternehmen vor allem von der Fertigung von Unterseebooten./rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
Unternehmen:
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
95.10 € 		Abst. Kursziel*:
-20.08%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
96.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.33%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
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