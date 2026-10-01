Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte geht davon aus, dass der Aromenhersteller im dritten Quartal operativ um 5,3 Prozent gewachsen ist. Damit hätte Symrise Fahrt aufgenommen gegenüber dem zweiten Quartal und würde auch die Markterwartungen toppen, so die Expertin in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Umsatzzahlen Ende Oktober./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
103.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
90.78 €
|
Abst. Kursziel*:
13.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.39%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
30.09.26
|September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
25.09.26
|Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Symrise-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
25.09.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11:04
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|85.54
|0.59%
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