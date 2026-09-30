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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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01.10.2026 13:02:39

Zalando Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 101 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mit Blick auf den Bericht am 3. November schrieb. Am belastenden Thema Risiko durch agentische KI dürfte sich zunächst nichts ändern./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Zalando Neutral
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
22.43 € 		Abst. Kursziel*:
42.67%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
22.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Georgina Johanan 		KGV*:
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13:02 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Zalando Buy Deutsche Bank AG
16.09.26 Zalando Buy UBS AG
25.08.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
05.08.26 Zalando Kaufen DZ BANK
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