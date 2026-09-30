Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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Zalando Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 101 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mit Blick auf den Bericht am 3. November schrieb. Am belastenden Thema Risiko durch agentische KI dürfte sich zunächst nichts ändern./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zalando Neutral
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
22.43 €
|
Abst. Kursziel*:
42.67%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
22.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.82%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zalando
|
12:26
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|Schwacher Handel: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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30.09.26
|XETRA-Handel DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.ch)
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