Zalando 20.83 CHF -2.98% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 101 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mit Blick auf den Bericht am 3. November schrieb. Am belastenden Thema Risiko durch agentische KI dürfte sich zunächst nichts ändern./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.