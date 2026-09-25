Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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25.09.2026 10:02:17
DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Symrise-Aktie Investoren gebracht.
Am 25.09.2023 wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Symrise-Aktie bei 88.68 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 11.276 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 93.24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’051.42 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5.14 Prozent.
Symrise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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