DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren verdient

Am 25.09.2023 wurden Symrise-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Symrise-Aktie bei 88.68 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Symrise-Aktie investierten, hätten nun 11.276 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Symrise-Papiers auf 93.24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’051.42 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +5.14 Prozent.

Symrise markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch