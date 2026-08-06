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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

84.90
CHF
1.30
CHF
1.56 %
16:24:15
SWX
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10.08.2026 08:12:24

Symrise Market-Perform

Symrise
85.35 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben für die Konsumgüterhersteller dürften deren Zulieferern zugutekommen, schrieb Victoria Nice am Freitag. Die Vorgaben sprächen für größere Volumina und vorteilhaftere Produktpaletten, und das unabhängig vom Geschehen auf den Märkten der Endabnehmer. Givaudan und Symrise dürften von diesen absehbaren Trends allerdings weniger profitieren, weil sie einen engeren Fokus hätten, in diesen beiden Fälle auf Duft- und Aromastoffe./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
91.48 € 		Abst. Kursziel*:
8.22%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
91.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.41%
Analyst Name::
Victoria Nice 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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03.08.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 Symrise Hold Jefferies & Company Inc.
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