Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 99 Euro auf "Market-Perform" belassen. Neue und strengere regulatorische Vorgaben für die Konsumgüterhersteller dürften deren Zulieferern zugutekommen, schrieb Victoria Nice am Freitag. Die Vorgaben sprächen für größere Volumina und vorteilhaftere Produktpaletten, und das unabhängig vom Geschehen auf den Märkten der Endabnehmer. Givaudan und Symrise dürften von diesen absehbaren Trends allerdings weniger profitieren, weil sie einen engeren Fokus hätten, in diesen beiden Fälle auf Duft- und Aromastoffe./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
91.48 €
|
Abst. Kursziel*:
8.22%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
91.32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.41%
|
Analyst Name::
Victoria Nice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
16:05
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16:05
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.08.26
|DZ BANK gibt Symrise-Aktie Kaufen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Symrise von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
03.08.26
|XETRA-Handel: So performt der LUS-DAX mittags (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:12
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|85.16
|1.87%
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|15:31
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DZ BANK
IONOS Kaufen
|14:59
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Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|14:11
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DZ BANK
RATIONAL Halten
|13:57
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BAT Underperform
|13:43
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Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold
|13:28
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Apple Underperform
|12:33
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DZ BANK
Fresenius Kaufen