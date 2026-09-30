Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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01.10.2026 13:06:00
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die neue Bilanzierunspraxis im Geschäftsjahr 2027 an. Die veränderte Segmentierung werde der Ertragskraft besser gerecht./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 13:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 625.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 512.90
|
Abst. Kursziel*:
21.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 514.06
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.58%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|431.33
|-0.27%
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