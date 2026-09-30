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Microsoft Aktie 951692 / US5949181045

431.33
CHF
-1.19
CHF
-0.27 %
16:26:22
BRXC
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01.10.2026 13:06:00

Microsoft Overweight

Microsoft
431.33 CHF -0.27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an die neue Bilanzierunspraxis im Geschäftsjahr 2027 an. Die veränderte Segmentierung werde der Ertragskraft besser gerecht./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 13:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Microsoft

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Microsoft-Kurs >5 >10 >15
Fallender Microsoft-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
Unternehmen:
Microsoft Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 625.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 512.90 		Abst. Kursziel*:
21.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 514.06 		Abst. Kursziel aktuell:
21.58%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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