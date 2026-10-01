Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die frühen Markterwartungen an das dritte Quartal seien wohl zu hoch, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht am 3. November. Die Ursache sieht er allerdings eher zeitbedingt im Agrarbereich, sodass sich an den Schätzungen für das Gesamtjahr kaum etwas ändern dürfte./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
46.60 €
|
Abst. Kursziel*:
30.90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
46.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.54%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mittags schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Bayer (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)