NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die frühen Markterwartungen an das dritte Quartal seien wohl zu hoch, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht am 3. November. Die Ursache sieht er allerdings eher zeitbedingt im Agrarbereich, sodass sich an den Schätzungen für das Gesamtjahr kaum etwas ändern dürfte./rob/ag/tih;