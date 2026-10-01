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01.10.2026 12:07:04

Bayer Overweight

Bayer
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die frühen Markterwartungen an das dritte Quartal seien wohl zu hoch, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Bericht am 3. November. Die Ursache sieht er allerdings eher zeitbedingt im Agrarbereich, sodass sich an den Schätzungen für das Gesamtjahr kaum etwas ändern dürfte./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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