NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 80 auf 110 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Marcus Dunford-Castro strich am Montag derweil seine Kaufempfehlung für die Papiere des Konkurrenten Givaudan. Bei Symrise setzt der Experte insbesondere auf ein weiter anziehendes Geschäft im Bereich Pet Food als Zulieferer der Tiernahrungshersteller. Zudem profitierten die Deutschen mehr von verbesserten Voraussetzungen in der Lebensmittelbranche./ag/gl;