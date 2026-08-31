Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 80 auf 110 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Marcus Dunford-Castro strich am Montag derweil seine Kaufempfehlung für die Papiere des Konkurrenten Givaudan. Bei Symrise setzt der Experte insbesondere auf ein weiter anziehendes Geschäft im Bereich Pet Food als Zulieferer der Tiernahrungshersteller. Zudem profitierten die Deutschen mehr von verbesserten Voraussetzungen in der Lebensmittelbranche./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92.82 €
|
Abst. Kursziel*:
18.51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.60%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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