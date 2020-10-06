Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

127.05
CHF
10.05
CHF
8.59 %
06.10.2020
SWX
28.10.2025 20:19:09

Symrise Underperform

Symrise
71.01 CHF -4.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 71 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan nahm nach den vorgelegten Quartalszahlen geringfügige Änderungen an seinen operativen Ergebnisschätzungen vor. Zudem liege seine Prognose für das Umsatzwachstum ohne Portfolioeffekte am unteren Ende der vom Unternehmen ausgegebenen Spanne, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2026 sieht er den Aromen- und Duftstoffhersteller gleich vor einer ganzen Reihe an Herausforderungen stehen./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Symrise AG Underperform
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
76.68 € 		Abst. Kursziel*:
-10.02%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
77.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.39%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

