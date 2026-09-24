Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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24.09.2026 09:30:28
DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone
Der DAX fällt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zurück.
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0.32 Prozent tiefer bei 25’328.91 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.125 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0.581 Prozent tiefer bei 25’263.11 Punkten, nach 25’410.63 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’328.91 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25’263.11 Punkten.
So bewegt sich der DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0.637 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 24.08.2026, bei 26’106.60 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24’740.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23’666.81 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3.22 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Henkel vz (+ 1.48 Prozent auf 75.36 EUR), Zalando (+ 1.43 Prozent auf 22.67 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.13 Prozent auf 367.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.04 Prozent auf 27.11 EUR) und Symrise (+ 0.74 Prozent auf 93.10 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-2.57 Prozent auf 998.70 EUR), BMW (-2.52 Prozent auf 56.42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.81 Prozent auf 71.58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.46 Prozent auf 41.49 EUR) und Infineon (-1.14 Prozent auf 57.90 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im DAX
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BMW-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 338’845 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 210.434 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.30 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
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Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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