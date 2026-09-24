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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

86.80
CHF
1.92
CHF
2.26 %
09:41:38
SWX
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24.09.2026 07:11:38

Symrise Equal Weight

Symrise
87.12 CHF 0.26%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 94 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das dritte Quartal weiterhin von einem operativen Umsatzwachstum um 5,5 Prozent aus, wie er am Mittwoch schrieb. Damit sieht er sich etwas über dem Marktkonsens für den Aromenhersteller, der Ende Oktober Umsatzzahlen vorlegt./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
93.00 € 		Abst. Kursziel*:
3.23%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
92.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.78%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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