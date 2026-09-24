Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 94 auf 96 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das dritte Quartal weiterhin von einem operativen Umsatzwachstum um 5,5 Prozent aus, wie er am Mittwoch schrieb. Damit sieht er sich etwas über dem Marktkonsens für den Aromenhersteller, der Ende Oktober Umsatzzahlen vorlegt./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
96.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
93.00 €
|
Abst. Kursziel*:
3.23%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
92.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.78%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Symrise-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
17.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|86.98
|2.47%
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