Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst
So haben Experten die Symrise-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
5 Analysten gaben ihre Einschätzung der Symrise-Aktie preis.
3 Analysten empfehlen die Symrise-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Symrise-Aktie.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 103,00 EUR für die Symrise-Aktie, was einem Anstieg von 11,24 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 91,76 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 EUR
|19,88
|25.09.2026
|Bernstein Research
|99,00 EUR
|7,89
|25.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|8,98
|25.09.2026
|Barclays Capital
|96,00 EUR
|4,62
|24.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 EUR
|19,88
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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