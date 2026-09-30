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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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Analysteneinschätzungen 30.09.2026 18:00:38

September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst

September 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst

So haben Experten die Symrise-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.

Symrise
86.16 CHF -1.21%
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5 Analysten gaben ihre Einschätzung der Symrise-Aktie preis.

3 Analysten empfehlen die Symrise-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der Symrise-Aktie.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 103,00 EUR für die Symrise-Aktie, was einem Anstieg von 11,24 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 91,76 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.110,00 EUR19,8825.09.2026
Bernstein Research99,00 EUR7,8925.09.2026
JP Morgan Chase & Co.100,00 EUR8,9825.09.2026
Barclays Capital96,00 EUR4,6224.09.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 EUR19,8801.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Symrise
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