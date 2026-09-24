LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0.10 Prozent fester bei 25’375.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’262.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’379.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’119.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 24’776.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’704.00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.29 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 1.48 Prozent auf 75.36 EUR), Zalando (+ 1.43 Prozent auf 22.67 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.13 Prozent auf 367.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.04 Prozent auf 27.11 EUR) und Symrise (+ 0.74 Prozent auf 93.10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2.57 Prozent auf 998.70 EUR), BMW (-2.52 Prozent auf 56.42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.81 Prozent auf 71.58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.46 Prozent auf 41.49 EUR) und Infineon (-1.14 Prozent auf 57.90 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das Handelsvolumen der BMW-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 338’845 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210.434 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.30 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch