Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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24.09.2026 09:30:28
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus
Machte sich der LUS-DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.
Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0.10 Prozent fester bei 25’375.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25’262.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’379.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’119.00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, bei 24’776.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23’704.00 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3.29 Prozent nach oben. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’861.50 Zählern.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Henkel vz (+ 1.48 Prozent auf 75.36 EUR), Zalando (+ 1.43 Prozent auf 22.67 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.13 Prozent auf 367.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.04 Prozent auf 27.11 EUR) und Symrise (+ 0.74 Prozent auf 93.10 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2.57 Prozent auf 998.70 EUR), BMW (-2.52 Prozent auf 56.42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.81 Prozent auf 71.58 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.46 Prozent auf 41.49 EUR) und Infineon (-1.14 Prozent auf 57.90 EUR) unter Druck.
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Das Handelsvolumen der BMW-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 338’845 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210.434 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.30 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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