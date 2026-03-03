Symrise 64.53 CHF -1.79% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Hinsichtlich der Jahresziele für 2026 hänge für den Hersteller von Duft- und Aromastoffen viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Chris Counihan am Mittwoch nach Geschäftszahlen und Ausblick./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.