Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
64.40CHF
0.30CHF
0.47 %
13:05:13
SWX
04.03.2026 11:10:13
Symrise Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Underperform" belassen. Hinsichtlich der Jahresziele für 2026 hänge für den Hersteller von Duft- und Aromastoffen viel vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Chris Counihan am Mittwoch nach Geschäftszahlen und Ausblick./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Symrise AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
69.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
72.82 €
Abst. Kursziel*:
-5.25%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
71.12 €
Abst. Kursziel aktuell:
-2.98%
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Symrise AG
12:26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag in Grün (finanzen.ch)
12:26
|DAX-Handel aktuell: DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
11:58
|Analyse: So bewertet UBS AG die Symrise-Aktie (finanzen.ch)
10:37
|Overweight für Symrise-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.ch)
10:17
|Symrise liefert solides Ergebnis - Moderates Wachstum erwartet - Aktie dennoch tiefer (finanzen.ch)
10:09
|Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026 (AWP)
09:45
|Barclays Capital: Symrise-Aktie erhält Equal Weight (finanzen.ch)
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|11:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|64.12
|0.03%
