EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



28.09.2026 / 17:35 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 33. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 21.September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.600 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 21.09.2026 1.993 0,00% 90,7146 180.794 AQEU 21.09.2026 6.882 0,00% 90,7312 624.412 CEUX 21.09.2026 1.942 0,00% 90,6193 175.983 TQEX 21.09.2026 18.083 0,01% 90,8139 1.642.188 XETA 22.09.2026 1.635 0,00% 91,9440 150.328 AQEU 22.09.2026 12.355 0,01% 93,1277 1.150.593 CEUX 22.09.2026 1.076 0,00% 91,8871 98.871 TQEX 22.09.2026 11.534 0,01% 92,2690 1.064.231 XETA 23.09.2026 3.590 0,00% 92,9511 333.694 AQEU 23.09.2026 5.419 0,00% 92,8132 502.955 CEUX 23.09.2026 2.557 0,00% 93,0545 237.940 TQEX 23.09.2026 18.334 0,01% 92,8315 1.701.972 XETA 24.09.2026 1.662 0,00% 93,0719 154.685 AQEU 24.09.2026 7.222 0,01% 93,0064 671.692 CEUX 24.09.2026 1.140 0,00% 92,9424 105.954 TQEX 24.09.2026 18.276 0,01% 93,0193 1.700.021 XETA 25.09.2026 1.740 0,00% 93,2896 162.324 AQEU 25.09.2026 7.390 0,01% 93,2333 688.994 CEUX 25.09.2026 1.563 0,00% 93,2966 145.823 TQEX 25.09.2026 17.207 0,01% 93,2413 1.604.402 XETA Gesamt 141.600 0,10% 92,4990 13.097.855

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 25. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.232.618 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 28. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand