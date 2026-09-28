Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.09.2026 17:35:11
EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / 33. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 21.September 2026 bis einschliesslich 25. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 141.600 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 25. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.232.618 Aktien.
Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/
Holzminden, 28. September 2026
Symrise AG
Der Vorstand
28.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstrasse 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2406560 28.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Symrise AG
|
17:35
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17:35
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.09.26
|Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Symrise-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
25.09.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Symrise AG
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.