Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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01.10.2026 13:01:36
Sanofi Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser sieht die Ausweitung der Antikörper-Kooperation mit Regeneron positiv, wie er am Donnerstag schrieb./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74.32 €
|
Abst. Kursziel*:
27.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
73.23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.73%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
30.09.26
|Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
29.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Cheplapharm aus Greifswald und Sanofi vor Milliarden-Deal (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Insulinfabrik in Hessen (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Aktie in Minus (AWP)
|
08.09.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sanofi S.A.
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|68.10
|3.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:26
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Saint-Gobain Overweight
|14:57
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Sanofi Sector Perform
|13:40
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Goldman Sachs Group Inc.
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|13:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Micron Technology Neutral
|13:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|13:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
Santander Buy
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
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