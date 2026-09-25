Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Edward Hockin erwartet in seinem Ausblick vom Freitag aus eigener Kraft ein Wachstum von 4,8 Prozent. Damit würde der Aromen- und Duftstoffhersteller seine Umsatzdynamik beibehalten. Er erwartet in den Bereichen Food & Beverages und Fragrances eine ähnliche Entwicklung wie im zweiten Quartal, während sich der Tiernahrungsbereich voraussichtlich etwas verbessern dürfte./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Overweight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
92.34 €
|
Abst. Kursziel*:
8.30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
94.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.38%
|
Analyst Name::
Edward Hockin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
24.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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24.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
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21.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
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21.09.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX fester (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
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|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
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|DZ BANK
|31.07.26
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|24.09.26
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