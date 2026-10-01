JP Morgan Chase & Co.: Zalando-Aktie erhält Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Johanan rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 101 Millionen Euro, wie sie am Mittwoch mit Blick auf den Bericht am 3. November schrieb. Am belastenden Thema Risiko durch agentische KI dürfte sich zunächst nichts ändern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Zalando-Aktie notierte um 13:36 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1.2 Prozent auf 22.43 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 42.67 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 188’117 Zalando-Aktien. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 11.5 Prozent zurück. Am 03.11.2026 dürfte Zalando die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 19:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.