Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Underperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Chris Counihan bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Das Terpen-Geschäft habe ohnehin verwässernd auf die Gewinnmarge gewirkt, so der Analyst. Der ebenfalls angekündigte Aktienrückkauf sollte positiv ankommen./rob/mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



