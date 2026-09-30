Vestas Wind Systems A-S 23.59 CHF -4.41% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der deutliche Rückgang beim Großauftragsvolumen im dritten Quartal liege vor allem an der Zollunsicherheit im US-Geschäft, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Insgesamt stünden die Dänen allerdings gut da, wie die Windkraft-Fachmesse in Hamburg gezeigt habe./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:18 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.