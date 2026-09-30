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Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

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01.10.2026 13:02:13

Vestas Wind Systems A-S Overweight

Vestas Wind Systems A-S
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 295 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Der deutliche Rückgang beim Großauftragsvolumen im dritten Quartal liege vor allem an der Zollunsicherheit im US-Geschäft, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Insgesamt stünden die Dänen allerdings gut da, wie die Windkraft-Fachmesse in Hamburg gezeigt habe./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:18 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.98 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
189.70 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
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13:02 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
04.09.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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