Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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01.10.2026 15:10:37
Schlatter-Aktie deutlich tiefer: Konzern erhält neuen Grossaktionär
Verschiebung im Aktionariat des Industrieunternehmens Schlatter.
Demnach ist der Huwa-Anteil, der im Besitz der Familien Huber und Hubeli war, an die 1741 Fund Solutions AG übergegangen. Als direkter Aktionär wird der Samurai Activist Fund genannt, der damit zum grössten Schlatter-Aktionär aufsteigt. Ein weiterer Grossaktionär ist Metall Zug rsp. die Familien Buhofer/Häcki mit einem zuletzt gemeldeten Anteil von 13,6 Prozent.
Schlatter-CEO Daniel Zappa bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP den Verkauf des Huwa-Anteils an 1741 Fund Solutions. Weitere Angaben zum Käufer wollte er aber nicht machen.
Laut dem Handelsregister hat 1741 Fund Solutions den Sitz in St. Gallen und bezweckt die Ausübung des Fondsgeschäftes.
Die Schlatter-Aktie tendiert an der SIX zeitweise 5,00 Prozent tiefer bei 19,00 Franken.
rw/hr
Schlieren (awp)
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