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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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30.07.2026 12:02:08

Symrise Hold

Symrise
87.20 CHF 5.50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft insgesamt positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Gleichwohl hob der Experte die Rückgänge im Geschäft mit feinen Düften und Heimtierprodukten negativ hervor./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Hold
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
92.76 € 		Abst. Kursziel*:
-13.76%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
93.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.48%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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