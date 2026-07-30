Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe mit seinem Umsatzwachstum aus eigener Kraft insgesamt positiv überrascht, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstag. Gleichwohl hob der Experte die Rückgänge im Geschäft mit feinen Düften und Heimtierprodukten negativ hervor./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
92.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.76%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.48%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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