Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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01.10.2026 11:52:46
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Symrise-Aktie
Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Symrise-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte geht davon aus, dass der Aromenhersteller im dritten Quartal operativ um 5,3 Prozent gewachsen ist. Damit hätte Symrise Fahrt aufgenommen gegenüber dem zweiten Quartal und würde auch die Markterwartungen toppen, so die Expertin in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Umsatzzahlen Ende Oktober.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Symrise-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Symrise-Aktie musste um 11:36 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.8 Prozent auf 91.02 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 13.16 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53’994 Symrise-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 34.4 Prozent. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.03.2027.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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