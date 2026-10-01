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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Experten-Analyse 01.10.2026 14:04:44

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Heidelberg Materials-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Heidelberg Materials
136.44 CHF 1.48%
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 286 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet für das dritte Quartal mit einem organischen Wachstum um 4,6 Prozent, wie sie am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht am 4. November schrieb. Das Management könne damit die Jahresziele bestätigen.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:46 Uhr 3.0 Prozent auf 145.95 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 95.96 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 381’348 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 33.2 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 04:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) vergibt Buy an Heidelberg Materials-Akti

Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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