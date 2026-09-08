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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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08.09.2026
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09.09.2026 06:40:55

Siemens Energy Overweight

Siemens Energy
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy nach Gesprächen mit Konzernchef Christian Bruch mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Bruch habe sich insgesamt positiv geäußert und von einer weiter starken Nachfrage im Sommer gesprochen, schrieb Phil Buller am Dienstag. Zudem sehe Bruch den Energietechnikkonzern auf einem guten Weg, das obere Ende der angestrebten Jahresgewinnspanne zu erreichen./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
147.88 € 		Abst. Kursziel*:
65.67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
148.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65.18%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
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