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Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762

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30.09.2026 13:46:31

Linde Buy

Linde
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 560 US-Dollar auf "Buy" belassen. Langfristige Trends prägten den Auftragseingang, schrieb Laurence Alexander am Mittwoch. Bei den Anlegern stünden allerdings zunehmend die Ausschüttungen des Industriegase-Konzerns sowie Chancen einer Portfoliooptimierung im Fokus./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Linde plc Buy
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Laurence Alexander 		KGV*:
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