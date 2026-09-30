Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
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30.09.2026 13:46:31
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 560 US-Dollar auf "Buy" belassen. Langfristige Trends prägten den Auftragseingang, schrieb Laurence Alexander am Mittwoch. Bei den Anlegern stünden allerdings zunehmend die Ausschüttungen des Industriegase-Konzerns sowie Chancen einer Portfoliooptimierung im Fokus./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Buy
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 560.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 473.37
|
Abst. Kursziel*:
18.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 478.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.05%
|
Analyst Name::
Laurence Alexander
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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