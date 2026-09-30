S&P 500-Titel AT&T-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AT&T-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der AT&T-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15.02 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die AT&T-Aktie investiert hätte, hätte er nun 665.779 Anteile im Depot. Die gehaltenen AT&T-Aktien wären am 29.09.2026 16’298.27 USD wert, da der Schlussstand 24.48 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +62.98 Prozent.

AT&T markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch